O Núcleo de Atendimento ao Cidadão e às Comunidades (NACC) do Ministério Público do Paraná divulga o calendário de atendimentos descentralizados que serão realizados em Curitiba no mês de setembro. Entre os dias 11 e 26, os serviços estarão presentes nos bairros Bairro Novo, Cajuru, Tatuquara, Caximba e Fazendinha.
Áudio do promotor de Justiça Régis Rogério Vicente Sartori
Alguns atendimentos serão realizados em conjunto com a Defensoria Pública do Estado. A parceria entre as instituições visa ampliar o acesso à Justiça pela população, especialmente os segmentos mais vulneráveis, por meio de orientações e representação jurídica nas demandas apresentadas.
A iniciativa oferece aos cidadãos o acesso aos serviços prestados pelo MPPR e pela Defensoria Pública, sem a necessidade de deslocamento até as sedes das instituições. Durante essas ações, as equipes oferecem orientações jurídicas e recebem eventuais reclamações sobre questões que afetam a comunidade, como a falta de acesso a serviços públicos (UBSs, UPAs, hospitais e escolas), problemas urbanos (iluminação pública, saneamento básico e coleta de lixo), assuntos relacionados a direito de família, como o reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia, entre outros. Quando a questão não for de atribuição do Ministério Público, o cidadão será encaminhado para os órgãos públicos responsáveis.
Além disso, esse formato de atuação permite que as instituições públicas entendam melhor as necessidades de cada localidade, possibilitando a criação de estratégias mais eficazes para lidar com os problemas sociais e garantindo a promoção e a proteção dos direitos fundamentais previstos em lei.
Documentos ‒ É recomendado que os cidadãos interessados levem na ocasião seus documentos pessoais e demais informações relativas aos casos que pretendem tratar.
Atendimento permanente – Além do serviço descentralizado, o NACC mantém atendimento permanente à população na sede do MPPR (Edifício Caetano Munhoz da Rocha, Rua Deputado Mário de Barros, 1.290 – Térreo) e pelos telefones (41) 3250-4883 e (41) 3250-4963 ou pelo e-mail [email protected]
Confira as datas, locais e horários dos atendimentos descentralizados:
Cajuru (atendimento descentralizado em conjunto com a Defensoria Pública do Paraná)
Local: Rua da Cidadania Cajuru (Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150)
Data: 11/09/2025 (quinta-feira)
Horário: 14 às 16 horas
Bairro Novo (atendimento descentralizado em conjunto com a Defensoria Pública do Paraná)
Local: Rua da Cidadania Bairro Novo (R. Tijucas do Sul, 1700 – Sítio Cercado)
Data: 15/09/2025 (segunda-feira)
Horário: 18 às 20 horas
Fazendinha (atendimento descentralizado em conjunto com a Defensoria Pública do Paraná)
Local: Rua da Cidadania Fazendinha (R. Carlos Klemtz, 1700)
Data: 19/09/2025 (sexta-feira)
Horário: 14 às 16 horas
Tatuquara
Local: Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino (R. Tenente-Coronel Manoel Eufrásio de Assumpção, 375)
Data: 23/09/2025 (terça-feira)
Horário: 9 às 16 horas
Caximba
Local: Cras Caximba (Estr. Delegado Bruno de Almeida, 8280)
Data: 26/09/2025 (sexta-feira)
Horário: 13:30 às 15:30h
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
(41) 3250-4264