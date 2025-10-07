O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Atendimento ao Cidadão e às Comunidades (NACC) realizará atendimento descentralizado nos bairros de Curitiba entre os dias 13 e 31 deste mês de outubro. A prestação do serviço ocorrerá nos bairros Cajuru, Bairro Novo, Tatuquara, Fazendinha e Caximba.
Em algumas datas, os atendimentos serão realizados de forma conjunta com a Defensoria Pública do Estado do Paraná. O objetivo é facilitar o acesso da população aos órgãos que integram o sistema de Justiça, prestando orientações às demandas trazidas. O serviço também possibilita maior contato das instituições públicas com as principais questões de cada região, sendo possível o diagnóstico de necessidades específicas e o fomento às estratégias mais eficazes para a resolução dos temas.
A iniciativa oferece aos cidadãos os serviços prestados pelo MPPR, sem a necessidade de deslocamento até as sedes das instituições. Nas datas designadas, equipes estarão disponíveis para ouvir as demandas e fazer os encaminhamentos necessários em cada caso. São de atribuição do Ministério Público questões como dificuldade de acesso a serviços públicos (UBSs, UPAs, hospitais e escolas), problemas urbanos (iluminação pública, saneamento básico e coleta de lixo), direito de família (reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia, guarda de menor), infrações contra animais e meio ambiente, direitos da pessoa idosa e com deficiência, entre outros.
Documentação ‒ Os interessados devem levar seus documentos pessoais e quaisquer outros que tiverem relacionados ao caso que pretendem tratar.
Atendimento permanente – Além do serviço descentralizado, o NACC mantém atendimento permanente à população na sede do MPPR (Edifício Caetano Munhoz da Rocha, Rua Deputado Mário de Barros, 1.290 – Térreo) e pelos telefones (41) 3250-4883 e (41) 3250-4963 ou pelo e-mail [email protected]
Confira as datas, locais e horários dos atendimentos descentralizados:
Bairro Novo (atendimento descentralizado em conjunto com a Defensoria Pública do Paraná)
Local: Rua da Cidadania Bairro Novo (R. Tijucas do Sul, 1.700 – Sítio Cercado)
Data: 13/10/2025 (segunda-feira)
Horário: Das 18 às 20 horas
Cajuru (atendimento descentralizado em conjunto com a Defensoria Pública do Paraná)
Local: Rua da Cidadania Cajuru (Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150, Cajuru)
Data: 16/10/2025 (quinta-feira)
Horário: Das 14 às 16 horas
Tatuquara
Local: Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino (R. Tenente-Coronel Manoel Eufrásio de Assumpção, 375, Tatuquara)
Data: 21/10/2025 (terça-feira)
Horário: Das 14 às 16 horas
Fazendinha (atendimento descentralizado em conjunto com a Defensoria Pública do Paraná)
Local: Rua da Cidadania Fazendinha (R. Carlos Klemtz, 1700, Fazendinha)
Data: 24/10/2025 (sexta-feira)
Horário: Das 14 às 16 horas
Caximba
Local: CRAS Caximba (Estr. Delegado Bruno de Almeida, 8280, Caximba)
Data: 31/10/2025 (sexta-feira)
Horário: Das 13h30 às 15h30
