Diariamente a CGN publica para você os óbitos registrados em Cascavel pela ACESC (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel)
As informações publicadas são fornecidas pela autarquia municipal, você poderá encontrar o nome, a data do falecimento e as informações sobre velório e sepultamento
JOSE VICENTE FERREIRA
Idade:91 anos
Falecido em 04/08/2025
Sepultamento: 05/08/2025, às 16:00, Cemiterio Municipal, Cristo Redentor, Cascavel -PR
SILVIO GALEANO
Idade:93 anos
Falecido em 04/08/2025
Sepultamento: 04/08/2025, às 16:30, Cemiterio Municipal, Cristo Redentor, Cascavel -PR
KELI CRISTINA VASSOLER
Idade:43 anos
Falecido em 04/08/2025
Sepultamento: Cemiterio Municipal, Braganey -PR
LUCINETE FIGUEIRA
Idade:55 anos
Falecido em 04/08/2025
Sepultamento: Cemiterio Municipal, Iracema Do Oeste -PR
WALDEMAR JACINTO ZINI
Idade:82 anos
Falecido em 04/08/2025
Sepultamento: 05/08/2025, às 14:00, Cemiterio Municipal, Dom Mauro Aparecido Dos Santos, Cascavel -PR
LEONORA GONCALVES DIAS BARBOSA
Idade:77 anos
Falecido em 04/08/2025
Sepultamento: Cemiterio Municipal, Capitao Leonidas Marques -PR
CECILIA MADALENA PASSARINI
Idade:84 anos
Falecido em 04/08/2025
Sepultamento: 05/08/2025, às 15:00, Cemiterio Municipal, Jardim Da Saudade, Cascavel -PR
ROBERT CLEMENTINO DA SILVA
Idade:32 anos
Falecido em 04/08/2025
Sepultamento: 05/08/2025, às 13:30, Cemiterio Municipal, Cristo Redentor, Cascavel -PR
ERNESTO LAURIANO
Idade:81 anos
Falecido em 04/08/2025
Sepultamento: Cemiterio Municipal, Tres Barras Do Parana -PR