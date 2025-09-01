Sorteio 240825
Modalidade 1 – Globo da Sorte
1º Prêmio – R$ 5.000,00-GLOBO
( R$ 5.000,00 )
Bolas Sorteadas: 20 40 15 42 30 50 02 38 43 22 07 16 18 01 32 29 06 04 05 08 11 48 23 31 17
002553-SIMONE GLOSS – MEDIANEIRA – Vend. ALEX SANDRO – MERCADO SÃO JORGE
2º Prêmio – R$ 5.000,00-GLOBO
( R$ 5.000,00 )
Bolas Sorteadas: 33 06 41 16 12 35 39 47 28 22 34 48 17 05 50 13 09 32 14 19 42 20 24 10 31 26
002951-VERA APARECIDA LEMES DOS SANTOS – MEDIANEIRA – Vend. JUSMARA DA COSTA
3º Prêmio – MOTO HONDA CG 160 START 2025 0KM-GLOBO
( MOTO HONDA CG 160 START 2025 0KM )
Bolas Sorteadas: 27 29 44 24 10 01 40 22 06 19 42 16 05 33 41 15 17 28 48 49 37 12 43 50 34 18 04
239860-NOELI BERTUZZI – SANTA HELENA – Vend. SALÃO DA ROMY
4º Prêmio – FIAT STRADA ENDURANCE 1.3 FLEX 8V CS PLUS 2025 0KM-GLOBO
( FIAT STRADA ENDURANCE 1.3 FLEX 8V CS PLUS 2025 0KM )
Bolas Sorteadas: 23 50 24 39 42 04 35 11 41 21 27 28 45 20 10 12 15 47 18 13 05 48 37 38 17 22 29 03
311268-WESLEY LUCIANO SAMPAIO – FOZ DO IGUAÇU – Vend. PLATAFORMA DIGITAL 375949 (245949)-MARCIA APARECIDA KIELING WELTER – MISSAL – Vend. BANCA DO PEDRINHO
503816 (243816)-JOÃO BATISTA DOS SANTOS – ASSIS CHATEAUBRIAND – Vend. DONISETE E SANDRA – MERCADO ESTELA
Modalidade 2 – GIRO Proeste
GIRO Proeste – R$ 500,00
( R$ 500,00 )
1º 016944-CLAUDIR JOÃO VICENTE LOPES – CORBÉLIA – Vend. INÊS BOCHI
2º 512348 (252348)-GERALDO T. – FOZ DO IGUAÇU – Vend. HENRIQUE J. OLIVEIRA 3º 338161 (208161)-IDIMARA VARIANI – CASCAVEL – Vend. SEBASTIÃO GUEDES
4º 045604-EVERALDO JACOB DE SOUZA – SÃO MIGUEL DO IGUAÇU – Vend. DEIVERSON 5º 236459-LEOPOLDO STACKER – CORBÉLIA – Vend. INÊS BOCHI
6º 439097 (309097)-CLAUDINEIA DE LIMA – MEDIANEIRA – Vend. PLATAFORMA DIGITAL 7º 013256-ELIZABETE J. – CASCAVEL – Vend. SEBASTIÃO GUEDES
8º 557610 (297610)-GILBERTO DA VEIGA – CASCAVEL – Vend. PLATAFORMA DIGITAL
9º 036310-JOSÉ FRANCISCO DA SILVA – ASSIS CHATEAUBRIAND – Vend. DONISETE E SANDRA 10º 349346 (219346)-VILMAR – CAFELÂNDIA – Vend. JOÃO S. FREDERICO
11º 492350 (232350)-JOSÉ D. – REALEZA – Vend. INÊS MASS – LANCHONETE JA 12º 003601-ANTONIO DA SILVA – NOVA AURORA – Vend. TIÃO CASAS BRASIL
13º 326447-DOGLAS DE MATTOS PREVIATELLI – FOZ DO IGUAÇU – Vend. PLATAFORMA DIGITAL 14º 018065-JB FERREIRA – PATO BRANCO – Vend. MAIRI FERREIRA
15º 445572 (315572)-ANGELICA ELOISA CAPELETTI – SANTA HELENA – Vend. PLATAFORMA DIGITAL 16º 189764-KARINE APARECIDA ZUCCHI – CASCAVEL – Vend. PLATAFORMA DIGITAL
17º 364819 (234819)-MARLI RODRIGUES PEREIRA – CAMPO BONITO / IBEMA – Vend. ELISÂNGELA PRESENTES 18º 184519-RODRIGO DA COSTA ROCHA – TOLEDO – Vend. PLATAFORMA DIGITAL
19º 331137 (201137)-TADEU MANOEL – TOLEDO – Vend. ORLANDO
20º 587643 (327643)-BEATRIZ ALVES FRANCO – FOZ DO IGUAÇU – Vend. PLATAFORMA DIGITAL
21º 039660-VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS – FOZ DO IGUAÇU – Vend. MORUBA DE TUDO UM POUCO 22º 255288-SEBASTIÃO MUCHINSKI – MEDIANEIRA / SÃO MIGUEL DO IGUAÇU – Vend. JOÃO LUIZ PINHEIRO
23º 517621 (257621)-HELIO CESAR DO NASCIMENTO – SANTA TEREZINHA DE ITAIPU – Vend. GELSON – SUPERMERCADO NAPER
24º 366356 (236356)-MARILY CARDOSO SKITTKI BLOEMER – OURO VERDE DO PIQUIRI / CORBÉLIA – Vend. INÊS BOCHI
25º 491870 (231870)-VALDEMAR F. DE SOUZA – CASCAVEL – Vend. THIAGO E CLAUDINÉIA 26º 015146-IVANETE – MEDIANEIRA – Vend. PERNA
27º 218643-MICHELE S. SOUZA – CÉU AZUL – Vend. THALES CONVENIÊNCIA
28º 334251 (204251)-ARGEMIRO SOARES FREITAS – TOLEDO – Vend. MEGA LANCHE
29º 589279 (329279)-ROBERTO APARECIDO FELIX DE SOUZA – CASCAVEL – Vend. PLATAFORMA DIGITAL 30º 292512-NELSON DA SILVA SANTOS – CASCAVEL – Vend. PLATAFORMA DIGITAL
31º 048271-SERGIO FRANCISCO – SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS – Vend. PANIFICADORA ESPAÇO DOCE 32º 498822 (238822)-MARCOS RENAN DA SILVA – PATO BRANCO – Vend. MERCADO FORA DE HORA 33º 386774 (256774)-SIDINEI VEZARO – CASCAVEL – Vend. TELMA
34º 034355-REINALDO – FOZ DO IGUAÇU – Vend. ADORELA PANIFICADORA 35º 341550 (211550)-DIRCEU LIVINALLI – FOZ DO IGUAÇU – Vend. ANA WILLER
36º 015635-ANDRESSA PATRÍCIA – SÃO MIGUEL DO IGUAÇU – Vend. RESTAURANTE GAUCHINHO 37º 369842 (239842)-JOSÉ CARLO FABIANE – OURO VERDE DO OESTE – Vend. DITO’S BAR
38º 483247 (223247)-NAIR TROCKI – CASCAVEL – Vend. POSTO FLORESTA 39º 226878-JOÃO CARLOS MARTINS – TOLEDO – Vend. GULAS BAR
40º 001280-ENI ALVES NASCIMENTO – UBIRATÃ – Vend. BAR DO SAMPAIO 41º 490170 (230170)-JAN MIGUEL TORRES – MEDIANEIRA – Vend. VIEL
42º 301954-SOLANGE DA SILVA – SÃO MIGUEL DO IGUAÇU – Vend. PLATAFORMA DIGITAL
43º 379253 (249253)-CLECI SKRZYPEK – FRANCISCO BELTRÃO – Vend. MERCADO BRAIS 44º 589338 (329338)-ORLI DA ROCHA – SANTA TEREZINHA DE ITAIPU – Vend. PLATAFORMA DIGITAL 45º 389352 (259352)-SILVIA MARIA DE MELO – CAMPINA DA LAGOA – Vend. MERCADO BONIFÁCIO
46º 003017-ROSANGELA BORGES – SÃO MIGUEL DO IGUAÇU – Vend. ELIAS – SUPERMERCADO MANAIN 47º 295387-MONICA FIUZA DE FREITAS – FOZ DO IGUAÇU – Vend. PLATAFORMA DIGITAL
48º 008251-ADILSON – FOZ DO IGUAÇU – Vend. DENEVAL
49º 351300 (221300)-KAUAN DOS SANTOS – CASCAVEL – Vend. POSTO CENTRAL 50º 016926-CELIO UHL – CORBÉLIA – Vend. INÊS BOCHI