O concurso 6852 da Quina foi sorteado na noite desta terça-feira (14/10) e pagará até R$ 2,3 milhões (valor acumulado) para quem acertar as cinco dezenas sorteadas. A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio no Espaço da Sorte, em São Paulo, e o transmitiu pelo canal do YouTube.
Veja o resultado da Quina 6852
24 – 68 – 62 – 46 – 50
Veja como apostar na Quina
Assim como Mega-Sena, Lotofácil e outros jogos promovidos pela Caixa Econômica Federal, as apostas para Quina podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio em casas lotéricas, Internet Banking da Caixa, aplicativo ou pelo site Loterias Online.
Quantos números preciso acertar para ganhar na Quina?
O apostador que acertar 2, 3, 4 ou 5 números pode ganhar na Quina.
Quanto custa jogar na Quina?
O valor mínimo para apostar na Quina é R$ 2. Quem apostar, pode escolher cinco de 80 dezenas. Quanto mais dezenas escolher, mais cara fica a aposta, podendo chegar até R$ 6 mil. Esse valor é cobrado quanto o jogador escolher 15 números em um mesmo jogo.
O que é a Surpresinha da Quina?
Com a Surpresinha, você deixa a sorte te escolher! Ao invés de marcar os números manualmente, o sistema da Quina gera aleatoriamente os 15 números da sua aposta. É a opção ideal para quem não tem números da sorte ou prefere deixar a decisão nas mãos do acaso. A Surpresinha é rápida, fácil e pode ser escolhida tanto em lotéricas quanto pelo aplicativo ou site das Loterias Caixa. Experimente essa modalidade e veja se a sorte está do seu lado!
O que é a teimosinha da Quina?
A Teimosinha é a sua aposta favorita por mais concursos! Com ela, você escolhe seus números da sorte e concorre com a mesma combinação por vários sorteios seguidos. É ideal para quem acredita em sequências específicas e não quer perder nenhuma chance de ganhar. Basta marcar seus números e escolher por quantos concursos deseja concorrer com a mesma aposta. É prático, rápido e aumenta suas chances de levar a bolada!