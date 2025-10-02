Estatal realiza sorteios de Lotofácil, Quina e Super Sete no Espaço da Sorte
Por Gustavo Bonotto | 01/10/2025 19:28
A Loteria da Caixa Econômica Federal sorteou, durante o início da noite desta quarta-feira (1º), dezenas da Lotofácil, Quina e Super Sete no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
A Caixa Econômica Federal realizou sorteios de diversas modalidades lotéricas na noite desta quarta-feira, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As premiações somadas ultrapassam R$ 177 milhões, com destaque para a Dupla Sena, que oferece prêmio de R$ 13,6 milhões. Entre os sorteios realizados estão a Lotofácil, Mais Milionária, Quina e Super Sete. O resultado completo será divulgado às 21h, horário de Mato Grosso do Sul. Os apostadores podem registrar seus jogos nas casas lotéricas ou pelo aplicativo oficial da Caixa.
Juntas, as modalidades ofertam o total de R$ 13.786.187,45 em prêmios aos apostadores. O rateio será divulgado ainda hoje, às 21h, no horário de Mato Grosso do Sul. Já a próxima oportunidade de faturar com uma aposta da Caixa acontece a partir das 19h nesta quinta (2).
É possível registrar os palpites dos concursos em agências lotéricas e também na internet pelo aplicativo oficial da estatal.
Veja as dezenas sorteadas nesta quarta (1º):
|Modalidade
|Prêmio estimado
|Dezenas em ordem crescente
|Mais Milionária (290)
|R$ —
|Não sorteado hoje
|Dupla Sena (2.867)
|R$ 13.604.054,32
R$ 182.133,13
|1º sorteio: 13, 16, 26, 28, 39, 42;
2º sorteio: 8, 11, 20, 30, 32, 33
|Quina (6.841)
|R$ 11.797.805,62
|12, 25, 33, 42, 74
|Lotomania (2.830)
|R$ 461.209,37
|0, 12, 14, 18, 22, 23, 25, 29, 30, 33, 34, 49, 55, 67, 71, 80, 83, 84, 92, 93
|Super Sete (753)
|R$ 1.700.000,00
|Colunas: 1, 3, 7, 9, 6, 3, 1
|Lotofácil (3.501)
|R$ 1.800.000,00
|1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24
