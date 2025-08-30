A Delegada Thais Regina Zanatta confirmou, na manhã desta quinta-feira, a prisão temporária de um padre de 41 anos, acusado de abuso sexual contra menores de idade em Cascavel, no Oeste do Paraná. O religioso foi detido na residência de sua mãe durante a operação “Lobo em Pele de Cordeiro”, deflagrada pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria).
As investigações tiveram início após informações preliminares repassadas pela Agência Regional de Inteligência do 5º Comando Regional de Polícia Militar, que apontavam para possíveis ocorrências de abusos praticados pelo padre. Segundo a Polícia Civil, o investigado apresentava um padrão de comportamento predatório desde 2010, época em que ainda era seminarista. As vítimas identificadas até o momento são jovens envolvidos em atividades religiosas e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, supostamente atraídos por ofertas de dinheiro, viagens, presentes e convites para pernoitar na residência do padre.
A operação realizada nas primeiras horas do dia resultou na apreensão de jogos de videogame, materiais católicos e eletrônicos na casa do acusado. Todo o material será periciado para buscar indícios que possam corroborar as denúncias.
A Delegada Thais Regina Zanatta informou que aproximadamente 11 pessoas já foram ouvidas durante as diligências, sendo identificadas três vítimas: uma menor de idade à época dos fatos e duas maiores de idade. Também foi apurado um histórico de reincidência, incluindo uma tentativa de abuso contra outro seminarista em 2010, em município da região.
Além das acusações de abuso sexual, as investigações apontaram irregularidades na gestão financeira da paróquia onde o padre atuava até o final de 2024, bem como o exercício ilegal da medicina por meio de “terapias complementares” oferecidas em consultório próprio.
O padre já havia sido afastado de todas as funções eclesiásticas pela Igreja Católica de Cascavel. Em nota oficial, a Arquidiocese manifestou “profunda consternação” diante da denúncia e afirmou colaborar integralmente com as autoridades para o devido esclarecimento dos fatos. A instituição ressaltou a adoção imediata das medidas canônicas cabíveis e reiterou o compromisso com a proteção de menores e pessoas vulneráveis, conforme as normas estabelecidas pelo Papa Francisco em 2019, por meio do Motu Proprio “Vos estis Lux Mundi”.
A Polícia Civil prossegue com as investigações para apurar a extensão dos crimes e identificar outras possíveis vítimas.