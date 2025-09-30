Uma briga envolvendo cachorros terminou em agressão física entre vizinhos na cidade de Goioerê, na última sexta-feira, 26. O incidente ocorreu quando um homem caminhava pela rua acompanhado de dois cachorros e, ao passar em frente a uma residência onde uma mulher varria a calçada, seus animais avançaram contra a cadela da moradora, que estava no portão.
A dona da casa, insatisfeita com a atitude dos cães, passou a reclamar em voz alta com o homem, que respondeu sugerindo que ela deveria manter a cadela trancada no quintal para evitar confusões. A discussão verbal rapidamente se intensificou.
Durante o desentendimento, a mulher partiu para a agressão física, utilizando uma vassoura para golpear o homem, que tentou se defender colocando o braço à frente, ficando com marcas visíveis no local atingido.
Após sofrer a agressão, o homem deixou o local e afirmou que registraria um boletim de ocorrência, para que a mulher responda pelo ato. Não há informações sobre ferimentos graves ou envolvimento de autoridades no momento do conflito.
CGN com informações de GoioNews