O anjo da guarda faz parte de várias tradições religiosas e é visto como uma presença celestial que oferece conforto, orientação e proteção contra perigos físicos e espirituais. Essa figura simbólica representa o cuidado divino e a vigilância constante, trazendo uma sensação de segurança e conexão com o sagrado, além de fortalecer a fé na presença desses seres de luz.
A seguir, Emylian Kali, consultor esotérico da ¡Quilibrio, explica qual é o anjo dos virginianos e ensina ritual para conexão. Confira!
Anjo da guarda de Virgem
Rafael, o anjo da cura de Virgem, traz uma energia de purificação e sabedoria. Ele nutre a busca por mente e corpo saudáveis, oferecendo orientação nos caminhos da autenticidade e do equilíbrio. A energia de Rafael é vital para os virginianos que desejam cultivar um estilo de vida equilibrado e saudável. Como guardião da purificação e da cura, ele sempre apoia os nativos na jornada rumo à sabedoria interior.
- Incenso: manjericão. Uma fragrância que estimula a purificação e a cura;
- Cristal: amazonita. Essa é uma pedra fabulosa que fortalece a saúde física e mental;
- Cores: os virginianos devem usar peças em tons de verde-escuro, pois elas trazem uma energia terapêutica e curativa;
- Ritual semanal: às sextas-feiras, os nativos devem ouvir mantras e frequências de cura, abrindo o espírito para a libertação;
- Salmos e orações: os virginianos devem recitar o Salmo 103 na hora de deitar-se. Essa prece invoca a cura e a sabedoria de Rafael para guiar os passos.
