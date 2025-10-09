No Conversa com Bial desta quarta-feira, 8 de outubro, o palco do programa recebe a atriz, escritora e diretora Maria Ribeiro e o ator Gabriel Braga Nunes para um bate-papo sobre a peça “O Filho”, que aborda as complexidades das relações familiares e a forma como essas dinâmicas moldam nossas vidas. A atração também marca o lançamento do novo livro de Maria, “Não sei se é bom, mas é teu”, obra em que a artista reflete com sensibilidade sobre afetos, maternidade e criação artística.
Nascida no Rio de Janeiro em 1975, Maria Ribeiro construiu uma carreira sólida e premiada, que inclui um Grande Otelo, Prêmio Guarani, Prêmio Qualidade Brasil e um Kikito do Festival de Gramado. Iniciou sua trajetória na televisão em 1994, com a minissérie Memorial de Maria Moura, e logo em seguida participou da novela História de Amor, de Manoel Carlos. Entre trabalhos na TV e cinema, Maria também se dedicou ao teatro, integrando peças como Confissões de Adolescente, Cabaré Filosófico, O Inimigo do Povo e Separações e Capitu.
Além da atuação, Maria estreou na direção com o curta-metragem Vinte e Cinco (2003) e se destacou em produções televisivas como A Escrava Isaura e Luz do Sol, na RecordTV. Em 2014, retornou à Globo na novela Império, e nos últimos anos tem se dedicado a projetos literários, como seu primeiro livro “Trinta e Oito e Meio” e sua coluna na Universa, além do programa de entrevistas Maria Vai Com os Outros, renovado em 2024. Maria também trabalha em projetos pessoais, incluindo um documentário sobre seu pai, resgatando memórias familiares e histórias de uma aristocracia decadente que moldaram sua própria narrativa artística.
Ao seu lado, Gabriel Braga Nunes, nascido em São Paulo em 1972, compartilha experiências de uma carreira igualmente consagrada. Filho da atriz Regina Braga e do diretor Celso Nunes, Gabriel ganhou destaque em novelas da Globo e, a partir de 2005, na RecordTV, com protagonistas memoráveis em produções como Essas Mulheres, Cidadão Brasileiro e Poder Paralelo, consolidando-se como um dos atores mais versáteis de sua geração. Ao longo de sua carreira, colecionou indicações ao Prêmio Contigo! e ao Prêmio Arte Qualidade Brasil, e continuou a receber elogios por papéis marcantes em séries e novelas, incluindo Insensato Coração e episódios especiais de As Cariocas.
O encontro no Conversa com Bial promete revelar o olhar de ambos os artistas sobre criação artística, interpretações no teatro e na televisão, além de abordagens pessoais sobre maternidade, afetos e memórias que inspiram suas obras. A participação de Maria Ribeiro e Gabriel Braga Nunes reforça a importância de discutir relações familiares, arte e literatura em programas de entrevista, conectando o público com experiências humanas universais.