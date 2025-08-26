Alison, Bento e Hugo Souza. Esses são os goleiros convocados por Ancelotti. Bento está jogando o Sauditão, e Hugo Souza não se mostrou ainda goleiro de seleção: é irregular e sai do gol de um jeito nada seguro. Que trinca é essa? Leo Jardim, Fabio e Brazão mereceriam bem mais essa chamada.
Fala-se muito sobre a crise de talentos na linha, mas eu acho que a crise vive no gol. Não temos mais um titular absoluto e unânime como um dia foram Marcos, Dida e Julio Cesar, para citar apenas três. Em 2002 levamos Marcos, Dida e Ceni para a Copa – esse era o tamanho do elenco. Qualquer um dos três poderia ter sido o titular.
Caímos muito nesse negócio de ter goleiros unânimes no gol da seleção. O que não quer dizer que não tenhamos bons nomes. Bento e Hugo Souza são ótimos goleiros, mas disputar o Sauditão deveria sim ser linha de corte. E Hugo Souza me parece ainda superestimado para a posição. É jovem, tem talento, pode um dia vir a ser o cara do gol do Brasil. Mas ainda não está entre os três melhores