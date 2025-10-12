Trump cogita mudar sedes da Copa do Mundo de 2026 por falta de segurança
Presidente dos Estados Unidos afirma que pode transferir jogos para outras cidades. Crédito: DC Pool/AFP
Até o momento, 20 seleções já estão classificadas na Copa do Mundo de 2026 , incluindo Canadá, Estados Unidos e México, países sede. Com os duelos finais desta Data Fifa de outubro, outras 15 nações podem garantir vagas. Por causa das definições em alguns continentes, sete novas classificadas estão garantidas, sendo cinco africanas e duas asiáticas.
A seguir, o Estadão mostra a situação de cada confederação em relação à disputa por postos na Copa do Mundo de 2026. Cabe ressaltar que América do Sul e Oceania já têm todas as vagas preenchidas para o Mundial, inclusive para a repescagem.
África
Quatro seleções africanas já garantiram vaga na próxima Copa: Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia. Com a últimas rodada das Eliminatórias nos próximos dias, a Confederação Africana de Futebol (CAF) vai definir todos os representantes antes da fase de playoffs, que determinar apenas um país para a repescagem mundial, com seleções de outros continentes na disputa.
Na décima e última rodada das Eliminatórias da África, onze seleções lutam por uma vaga direta em seus respectivos grupos: Senegal e República Democrática do Congo no B; Benim, África do Sul ou Nigéria no C; Cabo Verde ou Camarões no D; Costa do Marfim ou Gabão no F; Gana ou Madagascar no I. Os seguintes resultados são necessários:
África do Sul
- Vencer Ruanda
- Tropeço com Ruanda e tropeço empate entre Nigéria e Benim
Benim
- Vencer a Nigéria e tropeço da África do Sul contra Ruanda
Nigéria
- Vencer Benim e tropeço da África do Sul contra Ruanda
Cabo Verde
- Vencer Essuatíni
- Tropeço com Essuatíni e tropeço de Camarões contra Angola
Camarões
- Vencer Angola e derrota de Cabo Verde contra Essuatíni
Costa do Marfim
- Vencer Quênia
- Tropeço com Quênia e tropeço do Gabão contra Burundi
Gabão
- Vencer Burundi e tropeço da Costa do Marfim
Gana
- Vitória sobre Comores
- Tropeço com Comores e tropeço de Madagascar
Madagascar
- Vitória sobre Mali e derrota de Gana
República Democrática do Congo
- Vitória sobre Sudão e derrota do Senegal contra a Mauritânia
Senegal
- Vitória sobre a Mauritânia ou tropeço, sendo derrota ou empate, da República Democrática do Congo contra o Sudão
Europa
No Velho Continente, seis países podem assegurar vagas para a Copa do Mundo de 2026 nas Eliminatórias da Uefa nas duas próximas rodadas. São elas:
França
- Vencer a Islândia e tropeço da Ucrânia com o Azerbaijão
Suíça
- Vencer a Eslovênia e tropeço de Kosovo com a Suécia;
Inglaterra
- Vencer Letônia e tropeço da Sérvia com Albânia e Andorra
- Empatar com Letônia e Sérvia tropeçar com a Albânia e Andorra;
Noruega
- Vencer Israel e tropeços da Itália com Estônia e Israel
Portugal
- Vencer a Irlanda e Hungria, e torcer para o segundo colocado não somar mais que cinco pontos no final das duas rodadas;
Espanha
- Vencer sobre Geórgia e Bulgária, tropeço da Turquia contra a Bulgária e empate entre Turquia e Geórgia
América do Norte, Central e Caribe
A Concacaf pode ter uma grande surpresa nesta quarta rodada: a classificação inédita de Curaçao para o Mundial. Este é o único país com chances de assegurar vaga na próxima Copa até o final desta Data Fifa.
Para isso, é necessário:
- Vitória sobre Trinidad e Tobago e derrota da Jamaica
Ásia
Como esta fase começou em outubro, a definição de duas vagas será nesta Data Fifa. No Grupo A, Catar, Omã e Emirados Árabes Unidos definem uma vaga direta e outra para repescagem asiática (que precede a com outros continentes), enquanto a disputa no B fica por conta de Arábia Saudita, Iraque e Indonésia.
Quais seleções já se classificaram para a Copa do Mundo de 2026?
- Argentina (América do Sul)
- Argélia (África)
- Austrália (Ásia)
- Brasil (América do Sul)
- Canadá (país-sede)
- Colômbia (América do Sul)
- Coreia do Sul (Ásia)
- Egito (África)
- Equador (América do Sul)
- EUA (país-sede)
- Irã (Ásia)
- Japão (Ásia)
- Jordânia (Ásia)
- Marrocos (África)
- México (país-sede)
- Nova Zelândia (Oceania)
- Paraguai (América do Sul)
- Tunísia (África)
- Uruguai (América do Sul)
- Uzbequistão (Ásia)