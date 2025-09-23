Racing o Vélez. Este martes estará el nombre del primer semifinalista argentino en la Copa Libertadores y puede ser cualquiera. Más allá de que la semana pasada la Academia se trajo el triunfo de Liniers, todo puede suceder cuando la pelota entre a rodar desde las 19 con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y la televisación de Fox Sports y Disney Plus. La condición de local puede favorecer a Racing, pero el 1 a 0 de la ida parece poco como para andar haciendo pronósticos definitivos.

Si Racing gana o empata, obviamente pasará a ser uno de los cuatro mejores de esta edición de la Copa Libertadores. Desde la edición de 1997 que no llega hasta allí. Si Vélez vence por un gol de diferencia, habrá tiros desde el punto penal. Si lo hace por dos o más, el equipo de los mellizos Barros Schelotto será el que avance para ir en semifinales contra el ganador del cruce que el jueves resolverán en La Plata Estudiantes y Flamengo.

Dos horas más tarde, Lanús también buscará que haya un plaza argentina pero en las semis de la Copa Sudamericana. Desde las 21.30 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, la transmisión de ESPN y la ventaja del 1 a 0 que logró la semana pasada como local, enfrentará a un Fluminense que no viene bien en el campeonato brasileño. Pero que tratará de salvarse en la Sudamericana. El conjunto granate avanzará con el empate. Los cariocas, mínimamente necesitan ganar por un gol para aspirar a la definición desde los once metros. Si lo hicieran por dos, serán ellos los que pasen para cruzarse en semifinales con el que surja de Alianza Lima y Universidad de Chile.



Gustavo Costas todavía no tiene resuelta la formación de Racing. Matías Zaracho pelea por un lugar y Santiago Solari será aguardado hasta último momento. En caso de que Zaracho no sea titular y Martirena no termine de convencer al técnico y juegue Facundo Mura, el colombiano Duván Vergara, autor del tanto de la victoria del viernes ante Huracán, podría ser el tercer delantero si es que Costas se decide por jugar con tres delanteros y no con cuatro mediocampistas. Con menos posibilidades corren Tomás Conechny y Adrián Balboa.

Un dato a tener en cuenta es que el goleador Adrián “Maravilla” Martínez, Agustín Almendra y Gastón Martirena acumulan dos tarjetas amarillas. Si sumaran una más, se quedarían afuera de la ida de las semifinales. Por su estilo de juego físico, yendo al roce constante con los defensores rivales, el más expuesto será “Maravilla” cuya participación en Liniers fue vital para la victoria: forzó la expulsión del zaguero de Vélez Lisandro Magallán y marcó en el segundo tiempo el gol del triunfo racinguista.

En Vélez, Aarón Quirós tomará el lugar de Magallán y Braian Romero se entrenó a la par de sus compañeros, por lo que podría ser titular en lugar del uruguayo Michael Santos si así lo definieran los mellizos Barros Schelotto. Lo más probable es que arranque en el banco y en función de cómo se vaya dando el partido, tenga algunos minutos en el segundo tiempo. Después, el Fortín iría con los mismos hombres que sufrieron la derrota en la ida. Entre ellos estará Maher Carrizo, quien luego de este partido se integrará al Seleccionado Argentino Sub 20 que jugará desde el próximo domingo el Mundial de la categoría en Chile.