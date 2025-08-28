O Corinthians abre nesta quarta-feira (27), diante do Athletico-PR, as quartas de final da Copa do Brasil, competição que mantém na torcida o sonho de mais um título nesta temporada. A expectativa de seguir em busca de mais uma taça contrasta com o sentimento de pessimismo nos bastidores do clube em relação à janela de transferências.
Segundo apurou a ESPN, pessoas ligadas à diretoria reconhecem a possibilidade de que não haja acordo com o Santos Laguna, do México, para que seja derrubado o transfer ban imposto pela Fifa a tempo de que o clube consiga contratar reforços no atual período do mercado, que vai até 2 de setembro.
Como admitiu na última segunda-feira o presidente do clube, Osmar Stabile, o Corinthians foi à Fifa em busca de uma intermediação da entidade por um acordo com os mexicanos após as sucessivas recusas às propostas alvinegras.
O clube paulista foi punido pela entidade por não cumprir os termos acertados na contratação do zagueiro Félix Torres. O débito atual está na casa dos R$ 40 milhões.
O cenário complicado em relação aos mexicanos tem tornado mais difícil a missão da direção de reforçar o elenco à disposição da comissão técnica. O planejamento alvinegro era de trazer quatro reforços na 1ª janela da temporada e outros quatro na atual.
Há neste momento dois nomes “certos” para que o Corinthians consiga contratar em caso de queda do transfer ban. Outro nome procurado nos últimos meses foi o ponta argentino Mateo Sanabria, ex-Al Ain, que foi anunciado nesta semana pelo Bahia.
No entanto, a forte crise político-financeira atravessada no Parque São Jorge “minou” diversos acordos desde o início da temporada, potencializada pela incerteza em relação a quem era de fato o presidente do clube.
Após afastamento de Augusto Melo, em 26 de maio, a presidência passou a ser ocupada interinamente por Osmar Stabile, que foi confirmado nesta semana no cargo até dezembro de 2026.
Ainda segundo apurou a ESPN, o técnico Dorival Júnior tem readequado expectativas em relação aos quatro reforços prometidos, tendo recebido apenas o atacante Vitinho. Prova disso é o maior protagonismo dado a jovens promissores das categorias de base na equipe, principalmente no setor ofensivo com Kayke e Gui Negão.
De acordo com o que ouviu a reportagem, não há no Corinthians cenário de instabilidade em relação ao técnico quando o assunto é permanência no cargo. “Nunca esteve pendurado por um fio”, disse uma fonte à ESPN.
O mesmo cenário se aplica a Fabinho Soldado, executivo de futebol. Segundo apuração, existe aprovação interna em relação ao trabalho realizado no departamento, principalmente diante das dificuldades atravessadas pelo clube desde meados de 2024.
A expectativa, inclusive, é de que a definição sobre a figura do presidente ajude o Corinthians a passar credibilidade ao mercado quando puder voltar a contratar.