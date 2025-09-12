Além de Breno Bidon (suspenso pelo terceiro amarelo), Raniele (transição), André Carrillo (lesão ligamentar no joelho direito) e Memphis Depay (edema na coxa direita), o Timão também não terá os volantes Charles e José Martínez: o primeiro por conta de dores no joelho direito e o segundo trata de um trauma no tornozelo esquerdo sofrido na Data Fifa, quando defendia a seleção da Venezuela.

Source link