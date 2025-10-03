O Coritiba recebe o Botafogo de Ribeirão Preto nesta sexta-feira, 3, às 21h30 (horário de Brasília), em confronto válido no Couto Pereira, em Curitiba, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.
Do lado coxa-branca, a missão é manter a consistência ofensiva, garantir pontos em casa e evitar oscilações que possam atrapalhar a campanha de recuperação. O Coritiba lidera a Série B com 50 pontos conquistados em 29 partidas disputadas. Apesar da ótima campanha, o desempenho em casa é uma pedra no sapato da equipe, que é somente o 10º melhor mandante da competição. Depois do jogo de hoje, o Coxa vai jogar três partidas em 11 dias, contra Atlético-GO, Cuiabá e Athletico, no clássico Athletiba.
Já o Botafogo-SP vem pressionado pela necessidade de pontuar. A equipe não vence há cinco partidas, com quatro derrotas no recorte. O clube de Ribeirão Preto está na 18ª colocação, com 29 pontos em 29 partidas disputadas, situação que exige uma recuperação urgente para conseguir assegurar a continuidade no Campeonato Brasileiro da Série B no ano que vem.
No primeiro turno, as equipes empataram em 0 a 0 no Estádio Santa Cruz, na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.
Como assistir ao jogo entre Coritiba e Botafogo-SP hoje?
Coritiba e Botafogo de Ribeirão Preto vão jogar nesta sexta, 3, às 21h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, no Couto Pereira, em Curitiba. A partida terá transmissão exclusiva do streaming Disney+.
Prováveis escalações:
Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Bruno Melo e Zeca; Machado, Geovane Meurer e Josué; Vini Paulista, Nicolas Careca e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.
Botafogo-SP: Victor Souza; Jeferson, Ericson, Rafael Milhorim e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Dramisino e Leandro Maciel; Jonathan Cafu, Matheus Régis e Alexandre Jesus. Técnico: Allan Aal.
Odds para Coritiba x Botafogo-SP:
Resultado final
Betano: Coritiba (1.50) – Empate (3.80) – Botafogo-SP (7.60)
Bet 365: Coritiba (1.48) – Empate (3.80) – Botafogo-SP (8.00)