O corpo de um menino de seis anos foi encontrado dentro de uma mala na tarde desta segunda-feira (27) em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, em Belém (PA). A criança, que usava um uniforme escolar, estava desaparecida desde domingo (26) e foi identificada por familiares no local.
De acordo com testemunhas, a mala permaneceu por horas no local até que um homem, desconfiado, a abriu e descobriu o corpo. A polícia foi acionada imediatamente. Equipes da Polícia Militar (PM), Polícia Civil e Polícia Científica isolaram a área para investigação.
Um perito presente no local informou à imprensa que não havia marcas visíveis de agressão no corpo, levantando a possibilidade de morte por asfixia. A causa oficial da morte, no entanto, só será confirmada após a realização do exame necroscópico. Os familiares, que reconheceram a vítima, estavam demasiado abalados para dar declarações.
Fonte: TN Online