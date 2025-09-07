O corpo de uma mulher foi encontrado em um córrego no início da noite desta quarta-feira (3) no bairro São Cristóvão, Rua do Príncipe, próximo Avenida Tupi, em Pato Branco.
Segundo informações iniciais, a vítima que aparenta entre 35 e 40 anos, apresentava ferimento na cabeça.
O Corpo de Bombeiros e a equipe Avançada do SAMU constataram o óbito. A Polícia Militar isolou o local, para o trabalho da Polícia Civil e Polícia Científica.
Em seguida o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal. A Polícia Civil investiga o caso e procura identificar a vítima e a causa da morte.
Fonte: PP News com Olho Vivo PR