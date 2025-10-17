Nesta sexta-feira (17/10) acontecerá a 4ª Corrida Santos Dumont, com largada no Cindacta II, na Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 1000, no bairro Bacacheri, em Curitiba. Por conta do evento, 17 ruas da região terão bloqueios.
A corrida contará com, aproximadamente, 3,5 mil participantes e o suporte de monitores de trânsito da Secretaria de Defesa Social e Trânsito (SMDT) para garantir a organização e a segurança durante o trajeto.
A largada está prevista para às 23 horas, com encerramento por volta da 00h30. O percurso é de 10 km, passando por importantes ruas da região, que terão bloqueios temporários.
- Largada Interna Cindacta II
- Av. Prefeito Erasto Gaertner
- Rua Travessa Santa Inês
- Rua Professor Olímpio de Almeida
- Rua Cícero Jaime Bley
- Av. Prefeito Erasto Gaertner
- Rua Francisco M. Albizu
- Rua Ver. Antônio Domakoski
- Rua Maria Beatriz Rotta
- Rua Prof. Raul Pinheiro Machado
- Rua Paulo Ildelfo Assumpção
- Rua Anita Ribas – Fagundes Varela
- Rua México
- Rua Cel. Temístocles de Souza Brasil
- Rua Lange de Morretes
- Rua Paulo Ildelfo Assumpção
- Rua Van Gogh – Pista do Aeroporto CCR
Moradores e comerciantes poderão acessar as ruas mediante apresentação de documento que comprove vínculo com o perímetro. A previsão é de aumento de tráfego na região durante o período da corrida.
