Nesta sexta-feira (17/10) acontecerá a 4ª Corrida Santos Dumont, com largada no Cindacta II, na Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 1000, no bairro Bacacheri, em Curitiba. Por conta do evento, 17 ruas da região terão bloqueios.

A corrida contará com, aproximadamente, 3,5 mil participantes e o suporte de monitores de trânsito da Secretaria de Defesa Social e Trânsito (SMDT) para garantir a organização e a segurança durante o trajeto.

A largada está prevista para às 23 horas, com encerramento por volta da 00h30. O percurso é de 10 km, passando por importantes ruas da região, que terão bloqueios temporários.

  • Largada Interna Cindacta II
  • Av. Prefeito Erasto Gaertner
  • Rua Travessa Santa Inês
  • Rua Professor Olímpio de Almeida
  • Rua Cícero Jaime Bley
  • Av. Prefeito Erasto Gaertner
  • Rua Francisco M. Albizu
  • Rua Ver. Antônio Domakoski
  • Rua Maria Beatriz Rotta
  • Rua Prof. Raul Pinheiro Machado
  • Rua Paulo Ildelfo Assumpção
  • Rua Anita Ribas – Fagundes Varela
  • Rua México
  • Rua Cel. Temístocles de Souza Brasil
  • Rua Lange de Morretes
  • Rua Paulo Ildelfo Assumpção
  • Rua Van Gogh – Pista do Aeroporto CCR

Moradores e comerciantes poderão acessar as ruas mediante apresentação de documento que comprove vínculo com o perímetro. A previsão é de aumento de tráfego na região durante o período da corrida.

Grupos de WhatsApp da Tribuna

Receba Notícias no seu WhatsApp!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.

Participe dos Grupos da Tribuna

Source link