Ao longo do segundo fim de semana do The Town 2025, que acontece nos dias 12, 13 e 14 de setembro, CPTM e Metrô voltarão a operar 24 horas para atender ao público do festival.
A operação especial garante que os espectadores do evento possam embarcar em qualquer horário nas estações Autódromo e Cidade Dutra (Linha 9-Esmeralda) — as mais próximas do festival — e seguir viagem por qualquer linha do sistema. A tarifa unitária segue no valor de R$ 5,20, válida para todo o trajeto, exceto no trem expresso da Linha 9-Esmeralda.
No Metrô, todas as estações estarão abertas 24 horas para desembarque, com embarque permitido até a meia-noite.
Na CPTM, as cinco linhas estarão disponíveis na ida e na volta. A Estação Palmeiras-Barra Funda também funcionará para embarque e desembarque nas madrugadas, enquanto as demais estarão abertas somente para desembarque. As transferências com Metrô, ViaMobilidade e ViaQuatro também permanecerão abertas nos próximos dias de festival.
Confira os caminhos recomendados:
– Linhas 10-Turquesa e 11-Coral: descer na Estação Luz e transferir para a Linha 4-Amarela até Pinheiros, seguindo pela Linha 9-Esmeralda até o Autódromo.
– Linha 12-Safira: seguir até Tatuapé e transferir para a Linha 11-Coral.
– Linha 13-Jade: transferir para a Linha 12-Safira na Estação Engenheiro Goulart.
– Linha 7-Rubi: seguir até Palmeiras-Barra Funda e transferir para a Linha 10-Turquesa.
O intervalo entre os trens será ajustado conforme a demanda.
Orientação aos passageiros
Promotores estarão nas estações Santa Cruz, Chácara Klabin, Consolação, República e Luz para orientar o público.
Dentro do The Town, o estande do Metrô com o “vagão-balada” seguirá aberto durante todo o festival, com atividades imersivas, vídeos e distribuição de fones de ouvido. As informações podem ser acompanhadas pelas redes sociais da Companhia ou pelos canais de atendimento:
Central de Relacionamento: 0800 055 0121
WhatsApp: (11) 99767-7030
Os colaboradores da CPTM também estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. É possível acompanhar as informações da Companhia pelas redes sociais e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.
Recomendações
Para evitar filas, os bilhetes de ida e volta podem ser comprados com antecedência via App TOP, WhatsApp (11) 3888-2200, carteira Google, estabelecimentos credenciados e máquinas de autoatendimento nas estações.
Sobre a CPTM
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,5 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 69,5 mil km, ou 1,74 volta em torno da Terra, em 1.895 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 199 km de extensão, dos quais 99 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.
Sobre o Metrô
Responsável pelo planejamento da rede metroviária, além da operação e administração de quatro linhas em São Paulo, ao longo de 71,5 km de extensão, a Companhia do Metropolitano transporta diariamente 3 milhões de pessoas. A empresa também opera a primeira linha de metrô do Brasil.