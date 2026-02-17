Veja a matéria completa no link:
https://www.instagram.com/reel/DU1wKapjmuY/?igsh=MTAya2NvdjY1NTBqdQ==
Um criador da região entrou em contato com a equipe do Portal Ubiratã Online para relatar uma situação preocupante envolvendo ataques a animais em sua área rural.Os casos aconteceram em um pasto localizado na comunidade Pé de Galinha, no município de Ubiratã.
Segundo ele, três ataques foram registrados em apenas dez dias, sendo que o mais recente aconteceu nesta segunda-feira (16).
Em todos os casos, os ferimentos apresentam o mesmo padrão: os animais aparecem com parte da orelha arrancada, além de vários arranhões e mordidas pelo corpo, o que levanta a suspeita de que os ataques estejam sendo provocados por cães.
No caso mais recente, uma bezerra foi encontrada bastante ferida e sem parte da orelha.
O produtor pede atenção dos moradores da região e solicita que, caso alguém veja cachorros soltos ou animais com comportamento agressivo circulando nas proximidades, entre em contato para ajudar a identificar a origem dos ataques e evitar novos prejuízos.
A situação tem gerado preocupação, já que a frequência dos ataques vem aumentando e pode colocar outros animais em risco.
Contato do criador para informações ou avisos: (44) 98835-5721
Moradores que tiverem informações também podem entrar em contato com o Ubiratã Online para repassar qualquer detalhe que ajude na identificação dos responsáveis.
