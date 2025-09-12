O desenvolvedor de jogos Neil Druckmann, responsável pela criação do jogo e da série The Last of Us, revelou o motivo pelo qual deixou a produção da terceira temporada do seriado.
Em entrevista à revista norte-americana Variety publicada nesta quinta-feira, 11, o chefe do estúdio de videogame Naughty Dog afirmou que a decisão de se distanciar da série foi tomada para que ele pudesse voltar a fazer o que ama: desenvolver jogos.
“Quando estávamos prestes a começar a escrever a terceira temporada, olhei para tudo o que estava à minha frente […] e senti que poderia cumprir melhor as minhas responsabilidades se permanecesse em um nível mais estratégico”, afirmou o desenvolvedor.
“Foi bem desafiador ser um co-showrunner na primeira e na segunda temporada, especialmente porque também estava dirigindo um estúdio de videogame em paralelo”, afirmou Druckmann, que atuou como roteirista e co-showrunner do seriado ao lado de Craig Mazin.
“Não tinha certeza se conseguiria fazer isso novamente. Senti que esse era um bom momento para reavaliar meu envolvimento no seriado”, pontuou. “Agora que sinto que o rumo do seriado já foi estabelecido, é hora de voltar para onde tudo começou: trabalhar em tempo integral com videogames. Outras coisas estão vindo e, em breve, vamos anunciar mais novidades”, revelou.
Ao lado do time da Naughty Dog, Druckmann está trabalhando no jogo Intergalactic: The Heretic Prophet. O game, que se passa em um universo de ficção científica, ainda não tem data de lançamento estabelecida, mas não deve estrear antes de 2027. A atriz Tati Gabrielle, que atuou na segunda temporada de The Last of Us, será a protagonista do jogo.