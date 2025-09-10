Duas crianças ficaram feridas, uma delas com ferimentos graves após serem atropeladas por uma motocicleta Honda/Titan no final da tarde desta quarta-feira (3), na Avenida Atílio Fontana, no bairro Pinheirinho, em Francisco Beltrão.
A criança que apresentava ferimentos mais grave foi encaminhada pelo SAMU ao Hospital Regional.
A outra foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar coletou as informações para a confecção do Boletim de Acidente de Trânsito.
Fonte: PP News com Portal Beltrão News