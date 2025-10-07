Um crime chocante foi registrado na noite desta quinta-feira (2) em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Um homem de 47 anos foi assassinado com pauladas e golpes de enxada na Rua Bem Te Vi, no bairro Vila Nova Esperança.
Segundo relatos de testemunhas, a vítima foi acusada de cometer um furto momentos antes do ataque. Dois homens teriam partido para cima do homem com pedaços de pau e uma enxada, que não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.
Leonardo Santos, morador da região e amigo da vítima, ficou assustado com a brutalidade do crime. “É uma coisa que a gente não estava esperando, ninguém espera, principalmente da maneira que aconteceu. E a gente também não sabe ainda o porquê, o que aconteceu, o que levou a isso, entendeu? Pra gente, fica muito surpreso, e a gente não consegue, com a crueldade, ninguém consegue se acostumar, né?”, disse Leonardo.
A equipe da criminalística esteve no local realizando os levantamentos. O perito Jerry detalhou a gravidade das agressões. “É um indivíduo com 47 anos com diversos ferimentos na região da cabeça. Ferimentos provocados por instrumento cortante, com múltiplas lesões, principalmente na parte posterior da cabeça e na lateral direita. Uma violência bastante grande”.
A Polícia Civil de Piraquara já investiga o caso. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba. As autoridades trabalham para encontrar os responsáveis pelo crime.
