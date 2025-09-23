Muito antes da fama, quando ainda sonhava em ser jogador em Lisboa, Cristiano Ronaldo vivia dias de aperto. Sem dinheiro, ele recorria a um McDonald’s próximo de onde morava. Lá, uma funcionária chamada Edna costumava oferecer hambúrgueres de graça para o menino franzino que mais tarde se tornaria um dos maiores nomes do futebol.>
O gesto simples ficou guardado na memória do craque. Anos depois, já consagrado mundialmente, Ronaldo relembrou a história em entrevistas e fez questão de agradecer publicamente pela generosidade que recebeu na infância.>
A repercussão levou à redescoberta de Edna, que foi localizada por uma rádio portuguesa. O reencontro foi marcado por emoção e, em clima de gratidão, Ronaldo expressou o desejo de recebê-la em sua casa. A lembrança reforça a ideia de que pequenos atos de bondade podem atravessar décadas e transformar histórias de vida.>