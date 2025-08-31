A saída de campo de dois jogadores do Cruzeiro na noite deste sábado (30/8), durante o jogo contra o São Paulo, deixou a torcida apreensiva. Após o apito final, o clube atualizou as situações dos atacantes Kaio Jorge e Wanderson.
Em relação ao primeiro, que foi substituído no intervalo por Gabriel Barbosa, ele saiu por desgaste físico. O camisa 19 se apresentará, normalmente, à seleção brasileira no início desta semana no Rio de Janeiro.
Já o outro atacante sofreu uma pancada no joelho direito durante o segundo tempo, precisando sair para dar lugar ao meia Eduardo. Ele será reavaliado na próxima quarta-feira (3/2), quando o elenco celeste se reapresentará na Toca da Raposa 2.
Atualmente, integram o departamento médico do clube o lateral-direito Fagner, que se recupera de uma fratura na perna, e o meio-campista Christian, com dores no pé.
Devido à Data Fifa, que pausa o calendário de clubes, a próxima partida do Cruzeiro será no dia 11 de setembro, no Mineirão, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, na Arena MRV, a equipe bateu o Atlético por 2 a 0.