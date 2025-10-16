A Prefeitura de Curitiba pretende transferir ao Paraná o terreno ocupado pelo Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), localizado no bairro Cajuru, atualmente sob gestão do Corpo de Bombeiros. O projeto de lei que trata da doação foi encaminhado à Câmara Municipal de Curitiba (CMC) e ainda aguarda análise das comissões temáticas.
O objetivo da transferência, que envolve uma área de 1.550 m², é regularizar a situação do imóvel e possibilitar melhorias na estrutura existente. A proposta prevê deixar todas as despesas de escritura e registro a cargo do estado, que passará a ser oficialmente responsável pelo terreno, avaliado em R$ 2,327 milhões segundo laudo de dezembro de 2024. O local abriga a unidade do Gost, responsável por atendimentos de resgate e combate a incêndios na cidade.
Segundo a prefeitura, o terreno vem sendo utilizado pelo Governo do Paraná há 17 anos, por meio do Decreto 200/2008, mas a titularidade ainda pertence ao município. A doação permitirá que a unidade seja regularizada e conte com infraestrutura aprimorada.
A matrícula do terreno já foi regularizada para fins de doação, de acordo com a Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia da Informação (Smati). O projeto de lei também destaca que não há interesse da Secretaria do Meio Ambiente nem do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) em destinar o lote para áreas de lazer, conservação ou outros equipamentos sociais, pois não existe outro uso público previsto além do atual.
