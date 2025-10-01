Outubro chega com um cardápio especial de oportunidades para quem sonha em transformar o talento na cozinha em profissão. A Prefeitura de Curitiba abriu inscrições para 312 vagas em 19 cursos gratuitos de capacitação profissional na área gastronômica, distribuídos entre as Escolas de Gastronomia Social Casa Culpi, Fazenda Urbana, Patrícia Casillo, Dom Bosco e Mercado Municipal. (Confira os cursos disponíveis no final da matéria)
O destaque da programação é o Percurso Formativo em Gastronomia, uma parceria com o Senac-PR que tem como ingrediente principal o empreendedorismo gastronômico social. A iniciativa está permitindo que dezenas de pessoas misturem qualificação profissional com o sonho de ter o próprio negócio.
Para os apaixonados pela arte da panificação, outubro traz uma oportunidade especial. Em parceria com o Moinho Anaconda, será oferecido o curso profissionalizante Noções Básicas de Panificação Profissional, que selecionará 12 alunos para uma semana intensiva de imersão nos segredos do pão e variações.
O calendário de formações vai até 8 de novembro, quando os alunos que completarem as disciplinas do Percurso Formativo (Boas Práticas para Serviços de Alimentação, Empreendedorismo e Negócios de Oportunidade e Elaboração de Fichas Técnicas com Precificação) participarão de uma cerimônia de formatura com a presença do prefeito Eduardo Pimentel.
Os cursos são parceria entre a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), a Fundação de Ação Social (FAS) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-PR).
Serviço
Escola de Gastronomia Social Patrícia Casillo (Av. Dr. Dário Lopes dos Santos, 822 – Jardim Botânico)
Pães Artesanais
Data: 6 a 17/10 – das 13h às 17h
Inscreva-se aqui (24/9 a 30/9)
Biscoitos Finos Artesanais
Data: 20 a 24/10 – das 9h às 12h
Inscreva-se aqui (4/10 a 10/10)
Escola de Gastronomia Social Dom Bosco (Rua Júlio Pereira Sobrinho, 215 – Campo de Santana)
Comida Natalina
Data: 13 a 17/10 – das 9h às 12h
Inscreva-se aqui (29/9 a 3/10)
Salgados para Festas
Data: 20 a 24/10 – das 14h às 17h
Inscreva-se aqui (4/10 a 10/10)
Escola de Gastronomia Social Mercado Municipal (Rua da Paz, 608 – Centro – Setor de Orgânicos)
Comida Natalina (15h)
Data: 6 a 10/10 – das 9h às 12h
Inscreva-se aqui (24/9 a 30/9)
Confeitaria Básica
Data: 13 a 29/10 – das 9h às 12h
Inscreva-se aqui (29/9 a 3/10)
Boas Práticas para Serviços de Alimentação
Data: 13 a 17/10 – das 18h às 21h
Inscreva-se aqui (19/9 a 13/10)
Empreendedorismo e Negócios de Oportunidade
Data: 13 a 17/10 – das 14h às 17h
Inscreva-se aqui (19/9 a 13/10)
Elaboração de Fichas Técnicas e Precificação
Data: 13 a 17/10 – das 9h às 12h
Inscreva-se aqui (19/9 a 13/10)
Boas Práticas para Serviços de Alimentação
Data: 20 a 24/10 – das 9h às 12h
Inscreva-se aqui (19/9 a 20/10)
Elaboração de Fichas Técnicas e Precificação
Data: 20 a 24/10 – das 18h às 21h
Inscreva-se aqui (19/9 a 20/10)
Escola de Gastronomia Social Fazenda Urbana Cajuru (Rua Prefeito Maurício Fruet, 1.900 – Cajuru)
Comida Natalina
Data: 6 a 10/10 – das 14h às 17h
Inscreva-se aqui (24/9 a 30/9)
Chocolates e suas Produções
Data: 13 a 17/10 – das 14h às 17h
Inscreva-se aqui (29/9 a 3/10)
Confeitaria Natalina
Data: 20 a 24/10 – das 14h às 17h
Inscreva-se aqui (4/10 a 10/10)
Escola de Gastronomia Social Casa Culpi (Avenida Manoel Ribas, 8.450 – Santa Felicidade)
Biscoitos Finos Artesanais
Data: 13 a 17/10 – das 9h às 12h
Inscreva-se aqui (29/9 a 3/10)
Comida Natalina
Data: 13 a 17/10 – das 18h às 21h
Inscreva-se aqui (29/09 a 3/10)
Pães Doces e Salgados
Data: 20 a 24/10 – das 14h às 17h
Inscreva-se aqui (4/10 a 10/10)
Moinho Anaconda
Noções Básicas de Panificação Profissional
Data: 13 a 17/10 – das 13h30 às 17h30
Mais informações (12 vagas pré-selecionadas)
* Todas as inscrições devem ser feitas dentro do período de abertura indicado em cada link no Guia Curitiba.
