Depois de seis anos ausente do calendário de eventos de Curitiba, o CWBurguer Fest está de volta, agora com a assinatura do Bom Gourmet! De 31 de outubro a 23 de novembro, os curitibanos vão poder experimentar alguns dos mais saborosos sanduíches da cidade.
Serão ao menos 50 estabelecimentos participantes, oferecendo combos exclusivos de hamburger e acompanhamento, a preços fixos de R$39 e R$49. É a volta do maior festival de hambúrgueres de Curitiba, conectando sabores, chefs e experiências em torno desse clássico que a gente ama.
Os participantes serão revelados em breve. Fique ligado aqui na Tribuna!
