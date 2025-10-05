Após quatro partidas, o São Paulo voltou a fechar um jogo sem sofrer gols. O Tricolor Paulista visitou o Fortaleza na última quinta-feira e venceu por 2 a 0, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. Além de manter a defesa intacta, o mais importante foi encerrar a sequência de quatro derrotas consecutivas com um triunfo.
A sequência negativa do São Paulo contou com derrotas para a LDU (2 a 0 e 1 a 0), Santos (1 a 0) e Ceará (1 a 0). O time, no período, caiu nas quartas de final da Copa Libertadores.
Na partida contra o Leão do Pici, a defesa do time de Crespo foi diferente do habitou. A linha defensiva contou com Cédric Soares, Negrucci, Sabino e Wendell. Para o próximo confronto, contra o Palmeiras, a solidez defensiva será novamente colocada à prova e deve contar com importantes voltas.