Foi preso nesta quarta-feira, 10 de setembro, o marido de uma ex-vereadora de Curitiba (2017-2020) denunciado pelo Ministério Público do Paraná por participação em esquema de “rachadinha”. Ele e a então agente política exigiam parte dos salários de funcionários do gabinete da parlamentar.
A prisão, cujo mandado foi cumprido pelo Núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), decorre da confirmação, em segunda instância, com trânsito em julgado, de sentença de condenação, publicada em 2022, pela prática dos crimes de concussão e peculato. A decisão fixou a pena definitiva em oito anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 40 dias-multa. A ex-vereadora, também condenada, cumpre a pena em regime semiaberto e foi intimada pelo Juízo no último mês para utilizar tornozeleira eletrônica.
A apuração dos fatos apontou que os crimes eram praticados a partir de cobranças diretas de percentual da remuneração dos servidores ou ainda pela aquisição de empréstimos consignados pelos funcionários, como condição para a manutenção dos cargos por eles ocupados. As investigações foram conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a partir do oferecimento da denúncia o caso foi acompanhado pela 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Curitiba.
Matéria anterior:
25/04/2022 – Ex-vereadora de Curitiba denunciada pelo Ministério Público por esquema de “rachadinha” é condenada a 41 anos e 5 meses de prisão
Ação Penal: 0014441-28.2020.8.16.0013
Execução: 4002363-32.2025.8.16.4321
