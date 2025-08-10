O deputado democrata George Whitesides apresentou nesta terça-feira o projeto de lei de Integridade e Independência das Agências de Estatísticas, que busca proteger a imparcialidade dessas instituições federais nos EUA. A proposta surge dias após o presidente Donald Trump demitir a comissária do Escritório de Estatísticas de Trabalho (BLS, na sigla em inglês), Erika McEntarfer, após a divulgação de dados fracos de emprego em julho.
Segundo comunicado divulgado pelo gabinete de Whitesides, o projeto “impede que o presidente demita injustamente o chefe de uma agência estatística por motivos políticos”.
A iniciativa determina que a remoção de dirigentes dessas instituições só poderá ocorrer por justa causa, “incluindo ineficiência comprovada, negligência no dever ou má conduta”, e veda demissões com base no conteúdo, nas conclusões ou na divulgação de dados.
O projeto abrange o BLS, o Departamento do Censo, o Centro Nacional de Estatísticas da Educação e o Departamento de Estatísticas da Justiça. A proposta conta com o apoio de outros parlamentares democratas, como Robert Garcia, Haley Stevens, Greg Landsman e Steven Horsford.
“Consumidores e empresas americanas merecem dados independentes e imparciais em que possam confiar”, afirmou Whitesides. “O presidente demitir a comissária do BLS apenas porque não gostou do relatório de empregos estabelece um precedente perigoso”, disse.