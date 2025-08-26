O “sim” de Andreas Pereira para o Palmeiras passou muito pela postura do Flamengo. O meia do Fulham havia conversado com o técnico Filipe Luis e ouvido sobre o desejo de um possível retorno, mas a diretoria rubro-negra não avançou depois de fazer uma abordagem inicial.
Do lado do Palmeiras, a abordagem veio rapidamente após o primeiro sinal positivo nesta janela de transferências. O técnico Abel Ferreira fez contato com o apoiador inúmeras vezes para manifestar o interesse em sua chegada para ser um dos principais jogadores da equipe.
Do lado do Flamengo, internamente o nome de Andreas consta como não aprovado pela comissão técnica diante das alternativas no mercado. Se houve sondagem na janela do começo do ano, desta vez o Rubro-Negro não estabeleceu qualquer diálogo. O que fez Andreas não esperar mais.
O estafe do jogador informou ao Palmeiras sobre a porta aberta para a volta ao Brasil na última semana. Em poucos dias, o clube paulista apresentou uma oferta de 10 milhões de euros, menos da metade do que a proposta do começo do ano.
Vale lembrar que é o mesmo valor que o Flamengo não quis pagar quando optou por não exercer a compra junto ao Manchester United, em 2022. Depois do erro fatal na final da Libertadores de 2021, Andreas sonhou em reescrever a história. Mas ela agora será no algoz daquele título.