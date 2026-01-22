Después de cinco años, Santa Fe puede volver a festejar título en El Campín

¡ESPN en Disney+! El mejor deporte de ESPN junto a tus series y peliculas favoritas. Todo en un solo lugar. ESPN en Disney+.

La victoria ante Junior en Bogotá le dará a Santa Fe el título de la Superliga en 2026. Hace cinco años que no da la vuelta en casa.

El 1-1 de la ida en Barranquilla ilusiona al cardenal. Encaró el partido con personalidad y resistió la reacción del local. Su tres mediocampistas limitaron el fútbol de Junior. Le dieron juego directo. Equilibrio en cancha del último campeón.

En la capital buscará el primer triunfo con el técnico Pablo Repetto. Además del empate de la semana anterior, repitió el mismo marcador en su debut por la liga frente a Águilas.

“Dentro del poco tiempo que hemos tenido, el equipo ha asimilado mucho lo que queremos plasmar y eso me tiene muy contento”, indicó el DT uruguayo.

Será la oportunidad para volver levantar otro título frente a su hinchada. Lo consiguió en 2021 cuando se impuso al América en la Superliga. Remontó y con marcador 3-2 se colgó la máxima medalla. Fue su cuarto trofeo. Comparte con Nacional como el más ganador del certamen.

“Antes de empezar la serie, el favorito era el Junior por ser el último campeón, pero ahora capaz la gente dice que el favorito seamos nosotros…Como sea tenemos que lograr el título”, añadió Repetto.

La final de liga de junio 2024 fue la última vez que cerró en Bogotá. Perdió por penales ante Bucaramanga. El año anterior arrancó de local frente a Medellín y se coronó en el Atanasio Girardot.

El Campín quiere otra fiesta propia.