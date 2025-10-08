(Foto: Reprodução/Internet)
– Comedy Central:
TURMA DA ESCOLA
Novos episódios: dia 09 de outubro, quinta-feira, às 21h30.
Apresentado pelo comediante Diogo Almeida, cada episódio do programa de humor receberá um comediante diferente para falar sobre sua época de escola.
– MTV:
THE CHALLENGE
Novos episódios: dia 08 de outubro, quarta-feira, às 22h.
Os jogadores lutam em desafios épicos e driblam eliminações na esperança de ganharem o prêmio em dinheiro que mudará suas vidas.
– Nickelodeon:
THE LOUD HOUSE
Novos episódios: de segunda a quinta-feira, todos os dias, às 17h.
Conheça Lincoln, um garoto de 11 anos que vive em uma casa com suas dez irmãs. Para tratar de sobreviver como o único filho da família, Lincoln precisará encontrar soluções criativas para os problemas do cotidiano dessa caótica casa.
– Pluto TV:
ESPECIAL DIA DAS CRIANÇAS
Exibição: de 6 a 12 de outubro
Confira os detalhes:
Pluto TV Junior
Abelha Maya
Maya é a história de uma abelhinha que “faz tudo do seu jeito”. Diferente das outras abelhas que nasceram com ela, que estão satisfeitas com a vida regrada da colmeia e que fazem alegremente tudo que sua professora, a Srta. Cassandra, pede para elas.
Peixonauta
O agente secreto Peixonauta, junto de seus amigos Marina e Zico, vivem incríveis aventuras no Parque das Árvores Felizes, dentro e fora d’água. Os mistérios são resolvidos com a ajuda da Pop.
Pluto TV Kids
Max Steel
Max, de 16 anos, descobre que possui poderes sobrenaturais. Com seu amigo alienígena, Steel, ele aprende a tirar proveito dessas capacidades e, juntos, eles se combinam para formar o maior super-herói do mundo.
Talking Tom and Friends
Um gato falante e aventureiro, e seus amigos tagarelas querem a fama a qualquer custo. Prepare-se para muitas risadas e diversão!
Pluto TV Kids Club
O Clube das Winx
Bloom descobre que é uma fada e se matricula em Alfea, onde forma o Clube Winx com suas novas amigas. As bruxas Trix querem roubar a Chama do Dragão, o mesmo poder que Bloom usará para derrotá-las e devolver a paz a Magix.
Luluzinha
Luluzinha é uma série de animação americana baseada nas histórias em quadrinhos da personagem, criada por Marjorie Henderson Buell na década de 1930.
Pluto TV Desenhos Clássicos
Denis, O pimentinha
Dennis, o Pimentinha, salta das páginas do desenho animado de Hank Ketcham para as telas de TV por meio da magia da animação!
Inspetor Bugiganga
Inspetor Bugiganga é o primeiro detetive policial biônico do mundo. Após virar parte robô, ele investiga mistérios com suas bugigangas.
