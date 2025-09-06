Na madrugada desta quinta-feira (04), um incêndio de grandes proporções destruiu praticamente toda a estrutura de uma igreja, causando comoção entre fiéis e a comunidade local. O pastor responsável pelo templo, em entrevista à equipe da CGN, lamentou profundamente o ocorrido, mas demonstrou confiança na reconstrução do espaço com o apoio dos membros da igreja e da fé.
Segundo relato do pastor, o incidente foi detectado por volta das 3h30 da manhã, quando o sistema de monitoramento acionou a equipe de segurança. “Infelizmente fomos surpreendidos agora de madrugada pelo monitoramento e chegamos aqui e encontramos essa situação. É lamentável, mas Deus está no controle de todos os casos”, afirmou.
O líder religioso, que está à frente da igreja há 28 anos, destacou que nunca havia presenciado uma ocorrência semelhante no local. “Nunca tinha acontecido uma situação dessa. Vinte e oito anos pastor da igreja e nunca tivemos uma situação dessa”, declarou.
Apesar do cenário de destruição, o pastor ressaltou a importância da união da comunidade e da participação dos fiéis para a reconstrução do templo. “É contar com a comunidade, com a ajuda dos fiéis, todo o povo aí pra fazer essa reconstrução e com certeza isso vai acontecer. Se Deus quiser, nós temos convicção e certeza que vamos conseguir vencer mais dessa”, concluiu.