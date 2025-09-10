O MP Responde traz dúvidas relacionadas a atuação do Ministério Público na área do consumidor, mais especificamente quanto à questão da adulteração de combustíveis. As perguntas são respondidas pelo promotor de Justiça Felipe Miguel de Souza, do Ministério Público do Paraná, que atua na Lapa e na última semana noticiou um caso de decisão favorável ao MPPR contra um posto que vendia combustível adulterado. Confira:

– O Ministério Público atua em casos de direitos do consumidor?

– Posso levar ao Ministério Público uma suspeita de adulteração de combustíveis em um posto na minha cidade?

Serviço à população – O MP Responde tem o formato de spot com aproximadamente um minuto de duração, nos quais procuradores e promotores de Justiça respondem perguntas relacionadas ao trabalho do Ministério Público e a assuntos jurídicos. Os spots podem ser veiculados gratuitamente por qualquer rádio interessada. As perguntas são baseadas em questões da comunidade que chegam ao MPPR, e também é possível sugerir temas. Os contatos são o e-mail: [email protected] ou o telefone (41) 3250-4469.

Podcasts – Os programas de rádio do MPPR também são disponibilizados nas plataformas Spotify, Apple e Google Podcasts.

Edições anteriores:

– Uma conhecida expõe muito as filhas nas redes sociais, com perfil aberto ao público. Isso está certo?

– Posso noticiar uma suspeita de ação de criminosos em uma plataforma de jogos infantil?

– Os serviços oferecidos pelo SUS são totalmente gratuitos?

– Fui cobrada por um procedimento médico que fiz pelo SUS. Isso está certo? Posso denunciar?

– Quando um monumento público é depredado e fica abandonado, de quem é a responsabilidade pela manutenção?

– Minha cidade tem um monumento que está se degradando sem que a prefeitura cuide dele. O que posso fazer para que ele seja preservado?

 

