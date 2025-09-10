O MP Responde traz dúvidas relacionadas a atuação do Ministério Público na área do consumidor, mais especificamente quanto à questão da adulteração de combustíveis. As perguntas são respondidas pelo promotor de Justiça Felipe Miguel de Souza, do Ministério Público do Paraná, que atua na Lapa e na última semana noticiou um caso de decisão favorável ao MPPR contra um posto que vendia combustível adulterado. Confira:
– O Ministério Público atua em casos de direitos do consumidor?
– Posso levar ao Ministério Público uma suspeita de adulteração de combustíveis em um posto na minha cidade?
Serviço à população – O MP Responde tem o formato de spot com aproximadamente um minuto de duração, nos quais procuradores e promotores de Justiça respondem perguntas relacionadas ao trabalho do Ministério Público e a assuntos jurídicos. Os spots podem ser veiculados gratuitamente por qualquer rádio interessada. As perguntas são baseadas em questões da comunidade que chegam ao MPPR, e também é possível sugerir temas. Os contatos são o e-mail: [email protected] ou o telefone (41) 3250-4469.
Podcasts – Os programas de rádio do MPPR também são disponibilizados nas plataformas Spotify, Apple e Google Podcasts.
Edições anteriores:
– Uma conhecida expõe muito as filhas nas redes sociais, com perfil aberto ao público. Isso está certo?
– Posso noticiar uma suspeita de ação de criminosos em uma plataforma de jogos infantil?
– Os serviços oferecidos pelo SUS são totalmente gratuitos?
– Fui cobrada por um procedimento médico que fiz pelo SUS. Isso está certo? Posso denunciar?
– Quando um monumento público é depredado e fica abandonado, de quem é a responsabilidade pela manutenção?
– Minha cidade tem um monumento que está se degradando sem que a prefeitura cuide dele. O que posso fazer para que ele seja preservado?