Atenção: Este artigo contém spoilers do filme Jogo Sujo.
O diretor de Jogo Sujo, Shane Black, e o produtor Jules Daly explicaram recentemente a grande e surpreendente participação especial do filme. Um dos lançamentos dessa semana no Prime Video, Jogo Sujo é uma nova adaptação da série de livros Parker, de Donald E. Westlake, estrelada por Mark Wahlberg.
No longa, Parker (Mark Wahlberg) comanda um grupo de criminosos habilidosos para um grande assalto que os coloca diante da máfia de Nova York.
Também estão no elenco: LaKeith Stanfield, Rosa Salazar, Keegan-Michael Key, Chukwudi Iwuji, Nat Wolff, Gretchen Mol, Thomas Jane e Tony Shalhoub.
Os espectadores ficaram surpresos com a participação especial de Mark Cuban, empresário, dono minoritário do Dallas Mavericks e ex-personagem do Shark Tank. Vale destacar que essa não é a primeira vez que Cuban aparece atuando, ele já participou de várias séries famosas como Os Simpsons, Brooklyn Nine-Nine, Billions e mais.
O que torna a sua participação tão emocionante em Jogo Sujo não é o fato de Cuban interpretar ele mesmo, mas de ele acabar levando um tiro.
Em entrevista ao ScreenRant, Black e Daly explicaram como foi a escalação de Cuban e sua empolgação em se divertir com sua própria imagem.
ScreenRant: Acho que essa é uma pergunta com spoilers, não consegui encontrá-la em nenhum dos comunicados de imprensa. Vamos guardar para depois do lançamento. A participação especial de Mark Cuban. Como isso aconteceu e como você o convenceu a levar um tiro?
Shane Black: Não sei. Honestamente, estávamos procurando alguém que não fosse muito macabro ou sinistro, mas que, ao mesmo tempo, fosse conhecido e tivesse que ser um cara legal. Então, na verdade, era o nosso produtor…
Jules Daly: Ezra. Ezra Emmanuel, que também é produtor do filme, tocou no assunto e nós pensamos: “Não tem como a gente conseguir o Mark Cuban”. Quer dizer, uma ideia brilhante, mas o Ezra estava em uma missão e passou por todo o sistema da WME, onde ele também é representado, para conseguir o Mark, e o Mark achou que estava dentro na hora e disse: “Superdivertido”. Bem, sem querer abrir mão de nada, mas ele disse: “Eu adoraria ser filmado”.
Shane Black: E é muito estranho para um cara daquela estatura ter esse tipo de senso de humor. Vemos cada vez menos esse senso de humor hoje em dia, especialmente entre pessoas com esse tipo de dinheiro. Então, ele é um herói para mim por isso.
Jules Daly: Ontem à noite, o pessoal da exibição ficou louco quando o viu.”
Jogo Sujo está disponível no Prime Video.
