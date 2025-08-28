Se o domingo já nasceu com vocação para ser o dia da preguiça, hoje ele teve até patrocínio divino. A meteorologia decidiu dar aquele empurrãozinho e transformou Cascavel em palco de um verdadeiro campeonato de ficar em casa.
Quem ousou enfrentar as ruas logo percebeu que o vento estava em modo “torneio olímpico de sopro”: rajadas de até 55 km/h, segundo o Simepar, deixaram claro que o ar tinha planos próprios e nada amistosos. E se a ventania não fosse suficiente, a cidade ainda recebeu cerca de 33 mm de chuva nas últimas 24 horas, sendo parte dela um temporal relâmpago, e o resto uma chuvinha mansa, perfeita para embalar cochilos intermináveis no sofá.
O combo foi completo: chuva constante, frio cortante e um lembrete de que o inverno ainda está por aqui, pronto para dar aquele susto no termômetro sempre que achar conveniente. Resultado? O cardápio do dia ficou restrito a café, chimarrão e pipoca — os grandes clássicos do “não vou sair de casa”. E, como a noite promete esfriar ainda mais, os cascavelenses já têm a desculpa oficial para pedir pizza e pular a parte ingrata da louça.
Para amanhã, a previsão é de temperaturas ainda mais baixas, com mínima de 9ºC e mais 11,3 mm de chuva para completar o cenário. O sol, esse amigo desaparecido, só deve dar as caras na quarta-feira, prometendo uma trégua e dias de clima mais estável. Até lá, o domingo segue firme em seu papel: provar que preguiça também pode ser questão de segurança meteorológica.
O post Domingo gelado e chuvoso confirma: a vida fora da cama é superestimada apareceu primeiro em CGN.