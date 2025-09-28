Estudiantes estuvo cerca de lograr la heroica ante Flamengo tras vencerlo por 1-0 en los 90 minutos, pero la definición por penales tuvo a un Agustín Rossi superlativo para así finalmente darle la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores al conjunto brasileño. Tras el partido, el entrenador del Pincha, Eduardo Domínguez, elogió el esfuerzo de sus jugadores remarcó que lograron igualar la serie a pesar de las diferencias de jerarquía y, tras asegurar que ahora deben ir por el título en el Clausura, fue claro: «Que pase la bronca, el dolor y a volver a insistir».
«Frente al poderío en jerarquía del rival, la serie terminó igualada. Me parece muy valorable lo hecho, con muchas situaciones para aumentar el marcador. Estuvimos cerca, pero ahora nos queda ese dolor. ¿Qué hacemos con el dolor? Esperemos que sea el motor para seguir creciendo, porque si queremos volver a competir el año que viene, tenemos que ir en búsqueda del título. No hay otra opción, porque estamos muy lejos por los puntos. Que pase el dolor, la bronca y a volver a insistir», reflexionó Domínguez, en la conferencia de prensa posterior al partido.
Lo cierto es que el conjunto platense aparece a 11 puntos de los puestos clasificatorios a la Copa Libertadores en la tabla anual. Eso, sumado a la eliminación que sufrió en la Copa Argentina, lo dejan solo con la vía del Torneo Clausura para volver a meterse en el torneo continental en 2026.
«Nos queda solo ese torneo y lo tenemos que ir a buscar. Si lo enfrentamos con la mentalidad y el entusiasmo de representar de esta manera a nuestra institución, vamos a estar cerca. Es el camino que han mostrado los jugadores», añadió.
De todas maneras, Domínguez celebró la actitud de sus jugadores y la manera en la que encararon una serie que se presentó adversa tras la ida, pero que al mismo tiempo era, a su entender, despareja en cuanto a las jerarquías: «Con las grandes diferencias de velocidades, de experiencia y de jerarquía del rival, lo maniatamos por mucho tiempo. Casi no tuvieron situaciones de gol y nosotros tuvimos varias».