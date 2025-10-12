Bucaramanga vs Magdalena se enfrentan por la fecha 15 de la Liga BetPlay, en un partido donde el conjunto Leopardo buscará mantener su lugar en la cima de la tabla sumando los tres puntos. Enfrente estará un equipo Magdalenense, prácticamente condenado al descenso, que buscará cerrar la temporada con dignidad y sumar más por orgullo que por puntos. Se espera un duelo donde la diferencia de posiciones será evidente, pero que igualmente promete intensidad y entrega en la cancha.
¿Dónde ver el partido de Bucaramanga vs Magdalena en vivo?
El duelo cuenta con diferentes emisoras. Te presentamos el listado de canales:
|País
|Señal
|Colombia
|Win Sports +
Horarios del Bucaramanga vs Magdalena
- Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay: 20:20
- Bolivia, Venezuela: 19:20
- Perú, Colombia, Ecuador: 18:20
- México: 17:20
Detalles del partido
