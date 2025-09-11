El esperado duelo entre Cartaginés vs Herediano, correspondiente a la séptima jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promerica de Costa Rica, se vive con intensidad. Ambos equipos buscan sumar puntos clave en la tabla y revivir viejas rivalidades. A continuación, te contamos qué canal transmite en vivo este partido, además de horarios para que no te lo pierdas. ¡Es hora de jugar y ganar!
¿Dónde ver el partido de Cartaginés vs Herediano en vivo?
El enfrentamiento se llevará a cabo este miércoles 10 de septiembre de 2025, en el Estadio José Rafael “Fello” Meza Ivankovich, con inicio programado a las 20:00 horas (hora de Costa Rica). La transmisión estará disponible para los espectadores en Costa Rica mediante el canal FUTV, que llevará en vivo el duelo en directo.
Horarios del Cartaginés vs Herediano
- Argentina, Uruguay, Paraguay: 23:00
- Chile, Bolivia, Venezuela: 22:00
- Perú, Colombia, Ecuador: 21:00
- México y Costa Rica: 20:00
Detalles del partido
- Partido: Cartaginés vs Herediano
- Fecha: miércoles, 10 de septiembre de 2025
- Lugar: Estadio José Rafael Fello Meza
- Capacidad del estadio: 13,500 espectadores
