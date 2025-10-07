Este lunes 6 de octubre, desde las 21.00, por la fecha 11 de la Zona A del Torneo Clausura Betano de La Liga Profesional de Fútbol 2025, en el Estadio Presidente Perón o más conocido como el Cilindro, Racing de Gustavo Costas recibirá a Independiente Rivadavia de Alfredo Berti. El encuentro entre la Academia y la Lepra será dirigido por el árbitro Luis Lobo Medina.
El encuentro entre la Academia y la Lepra de Mendoza por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, se podrá ver en vivo para toda la Argentina a través de la señal de TNT Sports Premium:
Este encuentro entre la Academia y la Lepra de Mendoza por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, se podrá ver desde una PC o cualquier dispositivo móvil a través del Pack Fútbol con Flow, Directv GO y Telecentro Play, también por TNT Sports Go, previo registro. Además, podés seguir las incidencias EN VIVO, por https://www.futbolargentino.com
Racing venía en un gran momento tras conseguir el pase a las semifinales de la Copa Libertadores (se enfrentará a Flamengo) tras vencer a Vélez Sarsfield en los cuartos de final, sin embargo, el último jueves la Academia sufrió un duro golpe en su intención por seguir sumando títulos a su historia. Y es que el equipo de Gustavo Costas cayó 1-0 frente a River Plate y se quedó afuera de la Copa Argentina en los cuartos de final, por lo que ahora tendrá que volver a meterse de lleno al Torneo Clausura, en donde tan solo ha ganado tres partidos de 10 y marcha en la décima segunda posición con 11 puntos.
Por su parte, Independiente Rivadavia llega a este partido con tres partidos sin poder conseguir victorias en el Torneo Clausura, tras caer 1-0 frente a Lanús, empatar 2-2 con Unión de Santa Fe y 0-0 con Huracán. La Lepra de Mendoza marcha en la décimo tercera posición de la Zona A con 10 puntos, a cinco de la zona de clasificación a los Playoff, por lo que una victoria lo dejaría cerca.
Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Costas.
Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las2 próximas horas confirme el armado. DT: Alfredo Berti.