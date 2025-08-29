Duas mulheres ficaram feridas na tarde deste domingo (24) após um grave acidente registrado na rodovia BR-163, no trecho do Contorno Oeste, em Cascavel. Segundo informações, o veículo Hyundai IX35 seguia no sentido Toledo quando capotou e saiu da pista, parando em um barranco às margens da rodovia.
As vítimas, uma mulher de 37 anos, grávida de sete meses, e outra de 67 anos, sofreram ferimentos em decorrência do acidente. A gestante apresentava dores abdominais, enquanto a idosa sofreu fratura na clavícula.
Diante da gravidade da situação e do risco à gestante, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento de urgência. Um médico da corporação também se deslocou até o local para acompanhar o resgate e os primeiros socorros.
Após o atendimento inicial, ambas foram encaminhadas à Casa Hospitalar, onde seriam reavaliadas e medicadas. A suspeita inicial é de que o acidente tenha sido causado por aquaplanagem, levando o veículo a perder o controle, capotar e sair da pista. A IX35 sofreu danos de média monta e precisou ser retirada do barranco com o auxílio de um guincho.
A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para registrar a ocorrência e adotar as medidas cabíveis.