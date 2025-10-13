Dudu Camargo pretende indicar Nizam Hayek à quarta roça de A Fazenda 17. O apresentador havia planejado mirar em Fernando Sampaio, mas mudou de opinião nos últimos dias. A formação da próxima berlinda acontecerá durante a edição ao vivo na noite de terça-feira (14).
A indicação de Dudu foi revelada por ele em conversa com Saory Cardoso, Yoná Sousa e Carolina Lekker neste sábado (11). O mandachuva justificou que o ex-BBB precisa cair na zona de risco por ter decepcionado o público.
“Iludiu as mulheres do Brasil, que estavam esperando o Fernando ser colocado na roça, e ele não teve culhão de comprar a briga. Ou seja, apoiou a agressão… Vou dizer: ‘Dessa vez vai você, e espero que você volte fazendeiro, para que tenha uma indicação direta e consiga colocar o Fernando na roça'”, disse.
“Acho que a Ray[ane Figliuzzi] deveria ir para uma roça, mas o que ela fez está guardado na memória do público, mas nessa é o Nizam. Se tiver o lampião em mãos, dá para colocar o Fernando”, sugeriu Camargo.
“Não é para você sair fofocando sobre usa indicação, muito menos para o Fernando”, avisou Saory. “A Ray tem que ser com alguém que barre ela da Prova [do Fazendeiro]”, observou Yoná.
“Eu não vejo a Ray ganhando esse programa, mas ela vai ficar mais um tempo”, opinou Dudu. “Ela não tem carisma”, disparou Carol. “Planta é muito mais fácil de eliminar, um Creo [Kellab] da vida, uma Maria [Caporusso] da vida, bateu, sai”, completou o apresentador.