Los futbolistas panameños Édgar Yoel Bárcenas y Adalberto Carrasquilla se medirán este viernes en la jornada 8 de la Liga MX, cuando el Mazatlán reciba a los Pumas.
El Estadio El Encanto será el escenario de un enfrentamiento especial en la jornada 8 de la Liga MX, que pondrá cara a cara a dos de los talentos más destacados del fútbol panameño. Este viernes a las 10:00 P.M. (hora de Panamá), el Mazatlán FC de Édgar Yoel Bárcenas recibirá a los Pumas de Adalberto Carrasquilla.
Este partido llega justo después de que ambos jugadores representaran a la selección de Panamá en los dos recientes encuentros de las Eliminatorias CONCACAF. Adalberto “Coco” Carrasquilla tuvo un papel protagónico, siendo titular y jugando los 180 minutos completos contra Surinam y Guatemala. Por su parte, Édgar Yoel Bárcenas ingresó de cambio en el primer duelo y fue parte del once inicial en el segundo, mostrando su importancia en el esquema del equipo nacional.
Panorama Actual de los Clubes (H2)
En cuanto al rendimiento de sus equipos en la Liga MX, el Mazatlán FC busca revertir su situación. Actualmente, se ubican en la duodécima posición de la tabla con 6 puntos, tras una reciente derrota 1-0 ante el FC Juárez de otro panameño, José Luis Rodríguez.
Por otro lado, los Pumas llegan con un mejor ritmo. El equipo de «Coco» Carrasquilla es décimo con 9 unidades y viene de conseguir una importante victoria por la mínima ante el Atlas, lo que les da una inyección de moral de cara a este crucial encuentro.