Luego del triunfo en su visita al Once Caldas por Copa, Atlético Nacional pasó página y está listo para enfrentar al Deportivo Cali. El partido se jugará esta noche (7:30 p.m.) en el estadio Atanasio Girardot y en cumplimiento de la fecha 15 de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II del FPC.
Recordemos que en la fecha anterior, los verdolagas empataron de visitantes 1-1 con Boyacá Chicó, minetras que “Los Azucareros” derrotaron 1-0 al Deportivo Pereira en condición de local. En la tabla de posiciones Atlético Nacional es el quinto con 23 puntos, mientras que el Deportivo Cali ocupa el noveno lugar con 20 puntos.
NOVEDADES EN LA CONVOCATORIA VERDOLAGA . .
**Después de estar en el departamento médico por diferentes lesiones, regresan a convocatoria: Joan Castro, Juan Bauzá, Facundo Batista.
**Los juveniles Sub-20: Cristian Uribe y Juan Manuel Rengifo, fueron convocados.
**David Ospina y Andrés Román, continúan en la seleccion Colombia mayores.
**Juan Manuel Zapata, César Haydar y Juan José Rosa, continúan en departamento médico.
PROBABLE FORMACIÓN VERDOLAGA . .
Cristian Uribe – Juan José Arias – William Tesillo – Camilo Cándido.
Jorman Campuzano – Matheus Uribe – Edwin Cardona.
Marino Hinestroza – Alfredo Morelos – Andrés Sarmiento.
Ganar para acercarse a la clasificación
La consigna del DT Diego Arias y su CT es clara: Seguir invictos y ganando. Con un triunfo esta noche en el Atanasio ante Deportivo Cali, se estaría acercando mucho al objetivo de la clasificación a los cuadrangulares de fin de año. Afortunadamente el equipo poco a poco, va recuperando los jugadores que estaban en el departamento médico y esta noche podrá contar con Juan Bauzá, Facundo Batista y Joan Castro.
Esperamos y confiamos en un buen triunfo esta noche, ojalá jugando bien y dando un buen espectáculo a los más de 30 mil hinchas verdolagas que muy seguramente asistirán esta noche al máximo escenario deportivo de los antioqueños.
¡VAMOS NACIONAL, DALE CAMPEÓN!