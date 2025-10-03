A equipe da CGN obteve acesso à imagens de câmeras de segurança que registraram uma tentativa de arrombamento a uma loja localizada na Avenida Papagaios, no Bairro Floresta, em Cascavel, na madrugada desta sexta-feira (03).
Nas imagens, é possível ver um homem vestindo roupas azuis parado em frente ao estabelecimento. Ele simula estar aguardando no ponto de ônibus, mas, em seguida, quando não percebe movimentação no local, outro indivíduo se aproxima. Juntos, eles tentam forçar a grade da porta da loja.
A ação criminosa, no entanto, foi interrompida pelo disparo do alarme do estabelecimento. Assustados, os suspeitos fugiram sem conseguir entrar no local.
De acordo com a proprietária da loja, apesar de não terem conseguido invadir, a porta ficou bastante danificada, resultando em prejuízo para o comércio.