Nos últimos dois anos, Gaza foi atingida por 85.000 toneladas de explosivos, bem acima de alvos europeus durante a Segunda Guerra. Estima-se que o volume de resíduos de construção é 14 vezes maior do que o de todos os conflitos armados no mundo desde 2008.
Mas o que significaria se uma tragédia similar fosse no Brasil ou na cidade do Rio de Janeiro? Para entender a dimensão do impacto, comparamos a realidade de Gaza com os números proporcionais do Brasil e do Rio, utilizando dados oficiais de órgãos como a ONU, ministérios da Saúde e do Trabalho do Brasil e da Federação Internacional de Jornalistas. Veja, na página especial abaixo: