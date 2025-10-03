Um dos criminosos mais perturbadores da história dos Estados Unidos, Ed Gein volta agora ao centro das atenções com a série A História de Ed Gein, que estreia nesta sexta-feira, 3, na Netflix.
A trajetória do serial killer é contada em oito capítulos e integra a série antológica Monstro, de Ryan Murphy e Ian Brennan, que já perfilou os irmãos Menendez e Jeffrey Dahmer.
Conhecido como “O Açougueiro de Plainfield”, Gein nasceu em 1906, no estado de Wisconsin, e cresceu em um ambiente extremamente opressivo, marcado pela rigidez moral da mãe, pela ausência do pai e pelo isolamento social. Após a morte dela, em 1945, o homem mergulhou em um comportamento cada vez mais macabro, que culminaria em seus crimes.
Ele morava em uma fazenda decadente onde escondia horrores tão terríveis que poderiam redefinir os medos mais profundos da humanidade. Os crimes de Gein, motivados pelo isolamento, pela psicose e por uma obsessão doentia pela própria mãe, deram origem a um novo tipo de monstro que assombraria Hollywood por décadas.
Seu legado macabro e real inspirou Hollywood a criar monstros da ficção. Personagens de filmes como Norman Bates, de Psicose; Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica, e Buffalo Bill, O Silêncio dos Inocentes foram inspirados na história de Gein, que na série é interpretado por Charlie Hunnam.
Entre 1954 e 1957, Ed Gein assassinou pelo menos duas mulheres: Mary Hogan e Bernice Worden. No entanto, o que realmente horrorizou a opinião pública foi a descoberta feita pela polícia em sua casa, transformada em um verdadeiro cenário de terror. Além dos corpos das vítimas, os investigadores encontraram restos humanos saqueados em cemitérios locais, que ele utilizava para confeccionar objetos domésticos, roupas e até máscaras feitas de pele.
Preso em 1957, Gein foi declarado legalmente insano e passou o resto da vida em instituições psiquiátricas, até sua morte em 1984.
Os oito episódios da série já estão disponíveis na plataforma de streaming.